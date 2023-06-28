В МТС действуют скидки и бонусы на тарифы и смартфоны

В МТС можно подключиться на популярные тарифы и получить: скидку на абонентскую плату и различные бонусы. А воспользовавшись акцией «Марафон скидок», можно приобрести еще и различные устройства со скидкой до 720 рублей.

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И это еще не всё. Новые абоненты, подключившиеся на эти тарифные планы с 27 июня 2023, могут приобрести смартфоны, планшеты, смарт-часы, фитнес-браслеты и товары «умного» дома по сниженным ценам в рамках акции «Марафон скидок». В акции участвуют устройства различных брендов: Huawei, Xiaomi, POCO, Vivo, TCL, Haylou, Samsung. Скидки действуют как при покупке единым платежом, так и в рассрочку. Перечень моделей, участвующих в акции «Марафон скидок», представлен по ссылке.