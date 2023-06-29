Unity представила ИИ-платформы Sentis и Muse, которые помогут в создании игр

Unity представила два новых продукта на основе искусственного интеллекта — платформы Sentis и Muse, разработанные для улучшения процесса создания 3D-контента в реальном времени (RT3D). В настоящее время оба продукта доступны в закрытой бета-версии, а их глобальный запуск произойдёт в течение года. Кроме того, Unity объявила о запуске специализированного ИИ-маркетплейса в Asset Store, предлагающего дополнительные инструменты.

Unity — это платформа для создания и запуска игр, интерактивных 3D- и 2D-приложений. Она предоставляет разработчикам комплекс интегрированных инструментов для создания интерактивного контента, включая игры и виртуальную реальность. Новые продукты, Sentis и Muse, представляют собой передовые инструменты на основе ИИ, которые помогают улучшить процесс создания 3D-контента в реальном времени.

Sentis — это кросс-платформенное решение для выполнения вывода ИИ-моделей в проектах Unity. Оно позволяет встраивать модели искусственного интеллекта без высокой задержки, обеспечивая плавное выполнение алгоритмов. Это значительно упрощает процесс интеграции ИИ в игровые проекты и улучшает пользовательский опыт. Muse — это набор инструментов для создания захватывающих виртуальных и дополненных реальностей. Они обеспечивают простоту использования и гибкость, позволяя разработчикам и художникам создавать уникальные визуальные и звуковые эффекты, интерактивные сценарии и взаимодействия. Muse поддерживает широкий спектр устройств виртуальной и дополненной реальности, открывая возможности для создания потрясающих VR и AR приложений, применяемых в различных областях, включая развлечение, обучение и маркетинг.

В настоящее время одним из таких инструментов является Unity Muse Chat, который позволяет пользователям находить информацию и ответы на вопросы технической поддержки в документации, вводя запрос.

Марк Уиттен (Marc Whitten), старший вице-президент Unity Create Solutions, рассказал GamesBeat о новых продуктах: «Наше видение ИИ связано с двумя основными преимуществами. Первое — это доступность. Можно ли облегчить людям доступ к инструментам и технологиям, чтобы они могли создавать игры? Второе связано с производительностью. Могут ли профессионалы быстрее и лучше создавать отличные игры и делать всё то, что они пытаются сделать для наполнения невероятных объёмов контента, который требуют геймеры?»

Новый ИИ-маркетплейс также предлагает другие инструменты, помогающие в создании игр и ресурсов. Среди них Leonardo AI для быстрого создания игровых ресурсов, Convai для создания персонажей на основе ИИ и Zibra AI для создания визуальных эффектов и физики.

Уиттен добавил: «Для нас важно предоставить разработчикам доступ к разнообразным инструментам, чтобы они могли протестировать и решить, что им подходит. От инструментов генеративного ИИ, ускоряющих разработку ресурсов, до решений машинного обучения и ИИ, улучшающих рабочие процессы, и инструментов поведенческого ИИ для улучшения поведения в игровых мирах, от поиска пути и логики врагов до отзывчивости NPC».

Эти нововведения подчёркивают стремление Unity к доступности и продуктивности в области разработки игр и 3D-контента. Они предлагают новые возможности для разработчиков с разным опытом, позволяя им создавать более качественные игры быстрее и эффективнее. В целом, эти новые продукты и инициативы Unity подчёркивают важность ИИ в современной разработке игр и 3D-контента, открывая новые горизонты для создателей игр по всему миру.