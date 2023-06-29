Microsoft и OpenAI обвиняются в краже личных данных пользователей для обучения ИИ

Microsoft и OpenAI оказались в центре судебного скандала из-за своих продуктов искусственного интеллекта, которые, по мнению 16-ти анонимных истцов, незаконно использовали и распространяли их личные данные без надлежащего уведомления или согласия.

В иске утверждается, что компании проигнорировали законные способы получения данных для своих моделей ИИ и решили собирать их бесплатно. По словам истцов, «несмотря на установленные протоколы покупки и использования личной информации, ответчики выбрали другой подход – кража».

Компании систематически извлекали 300 млрд. слов из интернета, книг, статей, веб-сайтов и сообщений, включая личную информацию, полученную без согласия. OpenAI делал это тайно и без регистрации в качестве брокера данных, как того требовало действующее законодательство.

Истцы утверждают, что с помощью своих продуктов ИИ Microsoft и OpenAI собирают, хранят, отслеживают, обмениваются и раскрывают личную информацию миллионов людей, включая сведения о продукте, информацию об учетной записи, имена, контактные данные, учетные данные для входа, электронные письма, платежную информацию, историю транзакций, данные браузера, информацию о соцсетях, журналы чатов, данные об использовании, аналитику, cookie-файлы, поисковые запросы и другую онлайн-активность.

В иске утверждается, что Microsoft и OpenAI также встроили в свои продукты ИИ информацию пользователей, отражающую хобби, религиозные убеждения, политические взгляды, результаты голосования, членство в социальных сетях и группах поддержки, сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, трудовые книжки, семейные фотографии, друзей и другие данные, возникающие в результате онлайн-взаимодействий.

Истцы заявляют, что ответчики не в состоянии достаточно отфильтровать из моделей обучения информацию, позволяющую установить личность, подвергая миллионы людей риску раскрытия этой информации незнакомым людям по всему миру.

Жалоба заполнена цитатами из СМИ и академических документов, выражающими тревогу по поводу моделей и этики ИИ, но иск мало упоминает о конкретных случаях причинения вреда. Истцы требуют возмещение убытков в размере $3 млрд., хотя эта цифра, по-видимому, является условной. Любой фактический ущерб будет определен в случае победы истцов на основании выводов суда. Microsoft и OpenAI отказались от комментариев.