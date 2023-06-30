Обанкротившаяся криптобиржа FTX начинает переговоры о перезапуске

Обанкротившаяся биржа FTX предпринимает усилия по возрождению своей международной криптовалютной биржи, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на генерального директора Джона Рэя.

Согласно сообщению, компания «начала процесс привлечения заинтересованных сторон к перезагрузке биржи FTX.com», — сказал Рэй .

Обанкротившаяся криптокомпания ведет переговоры с инвесторами о возможном перезапуске биржи FTX.com через структуру совместного предприятия.