Обанкротившаяся криптобиржа FTX начинает переговоры о перезапуске

Обанкротившаяся биржа FTX предпринимает усилия по возрождению своей международной криптовалютной биржи, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на генерального директора Джона Рэя.
Согласно сообщению, компания «начала процесс привлечения заинтересованных сторон к перезагрузке биржи FTX.com», — сказал Рэй .
Обанкротившаяся криптокомпания ведет переговоры с инвесторами о возможном перезапуске биржи FTX.com через структуру совместного предприятия.
Напомним, что в ноябре FTX подала заявление о защите от банкротства. За несколько дней до сбоя клиенты криптовалютной биржи Сэма Бэнкмана-Фрида сняли миллиарды долларов, а сделка с конкурирующей биржей Binance сорвалась, что спровоцировало самый громкий крах криптовалюты за последние годы. С тех пор отрасль пошатнулась и находится под пристальным вниманием мировых регуляторов, а основатель FTX Бэнкман-Фрид столкнулся с уголовным иском правительства США за предполагаемое мошенничество.
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