В Zborka Labs состоялся прошел Invest Day

В стартап-лаборатории Zborka Labs состоялся Invest Day, где 14 талантливых стартапов представили свои проекты перед инвесторами, бизнес-ангелами и представителями фондов.
Главной целью Invest Day является "мэтчинг" между стартапами и инвесторами. Сейчас Zborka Labs сосредоточились на организации контактов между обеими сторонами. Стартап-лаборатория стремится помочь фаундерам найти инвесторов, которые разделяют их ценности и видят потенциал их проектов.
Мероприятие завершилось вручением дипломов, нетворкингом и небольшим фуршетом, чтобы поздравить участников с успешным окончанием обучения в Zborka Labs.
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