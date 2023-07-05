В Zborka Labs состоялся прошел Invest Day

В стартап-лаборатории Zborka Labs состоялся Invest Day, где 14 талантливых стартапов представили свои проекты перед инвесторами, бизнес-ангелами и представителями фондов.

Главной целью Invest Day является "мэтчинг" между стартапами и инвесторами. Сейчас Zborka Labs сосредоточились на организации контактов между обеими сторонами. Стартап-лаборатория стремится помочь фаундерам найти инвесторов, которые разделяют их ценности и видят потенциал их проектов.

Мероприятие завершилось вручением дипломов, нетворкингом и небольшим фуршетом, чтобы поздравить участников с успешным окончанием обучения в Zborka Labs.