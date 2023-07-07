OpenAI открыла доступ к языковой модели GPT-4

OpenAI открыла доступ к GPT-4, своей наиболее продвинутой языковой модели ИИ, через облачный API. Вместе с этим компания предоставила сторонним разработчикам доступ к API трёх других своих моделей ИИ. Кроме того, OpenAI объявила о своих планах постепенно отказаться от ряда более ранних нейронных сетей.

OpenAI представила GPT-4 в марте как преемника GPT-3, ИИ-модели, которая за три года до этого привлекла к компании внимание всей отрасли. GPT-4 более эффективно интерпретирует инструкции пользователя, может принимать изображения в качестве входных данных и обладает расширенными возможностями обработки поставленных задач. Последние усовершенствования позволяют модели легче выполнять сложные запросы пользователей, например, решать математические задачи.

API GPT-4 позволяет разработчикам интегрировать модель в свои приложения. Сервис теперь доступен для всех клиентов, которые ранее приобрели доступ к API. Компания откроет доступ для новых разработчиков позднее в этом месяце. В дальнейшем OpenAI намерена увеличить лимиты использования API. В долгосрочные планы компании входит запуск так называемой возможности тонкой настройки, которая позволит разработчикам повысить точность GPT-4 путём обучения на пользовательских наборах данных.

Вместе с API GPT-4 был открыт доступ к программному интерфейсу трёх других моделей. Первая из них — GPT-3.5 Turbo, предшественница GPT-4, которая предлагает более ограниченные возможности за значительно меньшую стоимость. OpenAI также открыла доступ к API своих моделей DALL-E и Whisper. Последние две нейронные сети оптимизированы для генерации изображений и транскрибирования речи соответственно.

В связи с этим событием OpenAI также объявила о планах прекратить работу ряда ранних языковых моделей, доступных через API. Они будут отключены 4 января 2024 года. Некоторые из затронутых моделей будут автоматически обновлены до более новых продуктов OpenAI, в то время как другие потребуют от разработчиков ручного перехода.

Изменения частично связаны с обновлением API. Многие из моделей, которые будут постепенно отменены, используют прикладной интерфейс программирования, который OpenAI называет Completions API. Первоначально он стал доступен в 2020 году. Например, энтузиасту, чтобы подключиться к Chat Completion API и запустить ChatGPT на 39-летнем компьютере IBM , пришлось вручную написать весь запрос POST на языке C. В марте этого года OpenAI представила новый интерфейс под названием Chat Completions API, который станет основным направлением дальнейшей разработки.

«Первоначально Completions API был представлен в июне 2020 года, чтобы обеспечить текстовую подсказку свободной формы для взаимодействия с нашими языковыми моделями. С тех пор мы поняли, что часто можем обеспечить лучшие результаты с помощью более структурированного интерфейса подсказок», — сообщает OpenAI в своём блоге.

Новый API Chat Completions вносит несколько улучшений. В первую очередь, он обеспечивает защиту от атак с внедрением подсказок, которые представляют собой попытки хакеров изменить вывод модели ИИ с помощью вредоносных инструкций. Это усовершенствование должно помочь разработчикам повысить безопасность своих приложений на базе OpenAI.