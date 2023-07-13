Google установит правила для блокчейн-приложений в Google Play Store

Google обновил свою политику, чтобы позволить разработчикам приложений интегрировать цифровые активы, такие как NFT, в свои игры через свой магазин приложений Play, объявил в среду менеджер по продуктам группы компании Джозеф Миллс.

В рамках обновления политики Миллс заявил, что приложения должны быть «прозрачны для пользователей в отношении токенизированных цифровых активов», а разработчики не могут «рекламировать или приукрашивать любые потенциальные доходы от игры или торговли».

Приложения, которые не соответствуют политике Google Play в отношении азартных игр, игр и конкурсов на реальные деньги или не соответствуют требованиям, также не могут принимать деньги за шанс выиграть активы, включая NFT. «Это включает, но не ограничивается, предложение механизмов для получения рандомизированных предметов на основе блокчейна при покупке, таких как «лутбоксы», — сказал Миллс.

Эти ограничения потенциально могут помешать новичкам NFT поверить в то, что покупка этих токенизированных активов может привести к огромной прибыли — часто используемая маркетинговая тактика для некоторых проектов в этой области.

Это новое изменение также позволит приложениям и играм в Google Play переосмыслить «традиционные игры с пользовательским контентом для повышения лояльности пользователей с помощью уникальных вознаграждений NFT», — отметил Миллс.