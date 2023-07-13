Илон Маск запускает свою новую компанию xAI

Илон Маск, генеральный директор Tesla и SpaceX, а также владелец Twitter, в среду объявил о дебюте новой компании по искусственному интеллекту xAI, цель которой — «познать истинную природу Вселенной». Согласно веб-сайту компании, Маск и его команда поделятся дополнительной информацией в прямом чате Twitter Spaces в пятницу.

Члены команды xAI являются экс-сотрудниками DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter и Tesla и работали над такими проектами, как AlphaCode DeepMind и чат-боты OpenAI GPT-3.5 и GPT-4.

Новости о стартапе ранее сообщались Financial Times в апреле. В том же месяце Маск поделился подробностями своих планов относительно нового инструмента искусственного интеллекта под названием «TruthGPT», добавив, что он опасается, что существующие компании, занимающиеся искусственным интеллектом, отдают приоритет системам, которые являются «политкорректными», пишет CNBC.

Одним из советников ИИ-стартапа будет Дэн Хендрикс, исполнительный директор Центра безопасности ИИ, некоммерческой организации из Сан-Франциско, которая в мае опубликовала письмо, подписанное лидерами технологий, в котором утверждается, что «снижение риска исчезновения из-за ИИ должно стать глобальной задачей». приоритет наряду с другими рисками общественного масштаба, такими как пандемии и ядерная война»

Письмо вызвало отпор со стороны многих ученых и специалистов по этике, которые считали, что слишком большое внимание к растущей мощи ИИ и его будущим угрозам отвлекает от реального вреда, который некоторые алгоритмы причиняют маргинализированным сообществам прямо сейчас, а не в неопределенном будущем.

Сообщается, что Маск в марте зарегистрировал xAI в Неваде. Ранее он изменил название Twitter на X Corp. в некоторых финансовых документах, но на веб-сайте xAI компания отмечает свое отделение от X Corp., добавляя, что она «будет тесно сотрудничать с X (Twitter), Tesla и другими компаниями, чтобы добиться прогресса в выполнении нашей миссии».