Telegram внедрил криптовалютные платежи через Wallet Pay

У пользователей Telegram теперь есть возможность совершать покупки внутри мессенджера через криптокошелек Wallet Pay. К оплате принимаются биткоин, стейблкоин Tether (USDT) и TON. Telegram добавил в мессенджер опцию совершения покупок в криптовалюте через криптоколешек Wallet Pay. Об этом сообщили разработчики Wallet.

Wallet Pay принимает к оплате три криптовалюты: TON, стейблкоин Tether (USDT) и биткоин. Криптовалюту можно приобрести в Wallet в процессе покупки. Чтобы подключить Wallet Pay, пользователям необходимо будет заполнить анкету.

Криптокошелек Wallet запустили в начале прошлого года. Он функционирует в формате telegram-бота. С Wallet можно обменивать криптовалюту и покупать ее по банковской карте внутри Telegram.

Напомним, что криптовалюту в Беларуси можно покупать, хранить, обменивать и продавать. Однако криптовалюта не признается платежным средством. Это значит, что использовать криптовалюту в качестве приема оплаты за предпринимательскую деятельность нельзя.