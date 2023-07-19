Meta открывает технологию AI Chatbot для коммерческого использования

Meta Platforms Inc. делает свою крупноязыковую модель искусственного интеллекта Llama 2 доступной для коммерческого использования благодаря партнерству с крупными облачными провайдерами, включая Microsoft, сообщает Bloomberg.

Компания заявила, что Meta не взимает плату за доступ или использование разработанной ею модели. Вместо этого, открывая технологию другим компаниям, Meta заявляет, что выиграет от улучшений, которые могут быть сделаны, когда больше разработчиков будут использовать ее, проводить стресс-тестирование и выявлять проблемы.

Meta тратит рекордные суммы на инфраструктуру ИИ. Главный исполнительный директор Марк Цукерберг заявил, что включение ИИ во все продукты и алгоритмы компании является приоритетом.