Samsung разрабатывает первую в отрасли память GDDR7 DRAM

Компания Samsung Electronics объявила о завершении разработки первой в отрасли графической памяти DRAM с удвоенной скоростью передачи данных 7 (GDDR7). Впервые он будет установлен в системах следующего поколения ключевых клиентов для проверки в этом году.

После того, как Samsung в 2022 году разработала первую в отрасли память GDDR6 DRAM на 24 Гбит/с, предложение компании на 16 Гбит/с GDDR7 обеспечит самую высокую скорость в отрасли. Инновации в дизайне и упаковке интегральных схем (ИС) обеспечивают дополнительную стабильность, несмотря на высокоскоростные операции.

«Наша память GDDR7 DRAM поможет улучшить взаимодействие с пользователем в областях, требующих выдающейся графической производительности, таких как рабочие станции, ПК и игровые консоли, и, как ожидается, будет использоваться в будущих приложениях, таких как искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления (HPC) и автомобильные транспортные средства», - сказал Юнчхоль Бэ, исполнительный вице-президент группы планирования продуктов памяти в Samsung Electronics. «Графическая память DRAM следующего поколения будет представлена ​​на рынке в соответствии с отраслевым спросом, и мы планируем сохранить наше лидерство в этой области».

Samsung GDDR7 обеспечивает пропускную способность 1,5 терабайт в секунду (ТБ/с), что в 1,4 раза больше, чем у GDDR6 1,1 ТБ/с, и обеспечивает повышенную скорость на вывод до 32 Гбит/с. Усовершенствования стали возможными благодаря методу передачи сигналов с амплитудно-импульсной модуляцией (PAM3), принятому для нового стандарта памяти вместо невозврата к нулю (NRZ) из предыдущих поколений. PAM3 позволяет передавать на 50% больше данных, чем NRZ, за один и тот же сигнальный цикл.