Apple тестирует «Apple GPT» и разрабатывает генеративные инструменты ИИ

Apple работает над инструментами искусственного интеллекта, которые могут составить конкуренцию OpenAI, Google Alphabet и другим компаниям.

Производитель iPhone создал собственную структуру для создания больших языковых моделей — систем на основе искусственного интеллекта. Apple также создала службу чат-ботов, которую некоторые инженеры называют «Apple GPT».

Над проектом сотрудничали несколько команд, говорят люди, попросившие не называть их имен, пишет Bloomberg. Работа включает в себя попытки решить потенциальные проблемы конфиденциальности, связанные с технологией.

Акции Apple выросли на 2,3% до рекордного уровня в 198,23 доллара после того, как Bloomberg сообщил об этой новости. Корпорация Microsoft, партнер и основной сторонник OpenAI, потеряла около 1% Представитель Apple из Купертино, штат Калифорния, отказался от комментариев.