В Epic Games Store началась летняя распродажа

В сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала масштабная летняя распродажа с системой вознаграждений (кешбэка). Вместе с этим магазин устроил очередную раздачу.

В рамках летней распродажи Epic Games Store можно приобрести свыше 730 игр со скидкой вплоть до 95%. Запущенная с майской мегараспродажей система вознаграждений в рамках летней распродажи позволяет вернуть не 5%, а 10% от суммы покупки игр, приложений, DLC или виртуальной валюты. Кешбэк придёт на баланс спустя 14 дней.

Летняя распродажа Epic Games Store закончится 3 августа в 18:00 по Москве. Полный перечень предложений можно посмотреть на сайте магазина: по сниженной цене продают хиты прошлых лет, инди-игры и актуальные релизы.