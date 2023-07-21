ChatGPT теперь может запомнить пользователя и чего он хочет

Новейшая функция ChatGPT разработана, чтобы помочь пользователям тратить меньше времени на вопросы. Она называется «Пользовательские инструкции» и дает возможность сообщить чат-боту то, что он всегда должен знать о вас, и как вы хотите, чтобы он отвечал на вопросы. Эта функция находится в стадии бета-тестирования, работает везде, где работает ChatGPT — она должна быть особенно полезна на мобильных устройствах — и доступна сегодня по подписке для подписчиков ChatGPT Plus во всем мире, кроме Великобритании и ЕС.

«Сейчас, если вы откроете ChatGPT, — говорит Джоан Джанг, работающая над моделями поведения и продуктами в OpenAI, — он мало что о вас узнает. Если вы начнете новую тему, она забудет все, о чем говорили в прошлом. Но есть вещи, которые применимы ко всем разговорам».

Чан предлагает несколько примеров: если вы учитель, можете добавить «Я преподаю в третьем классе» в свои пользовательские инструкции, чтобы каждый раз, когда вы запрашиваете интересные факты о Луне, бот мог адаптировать свой ответ к нужной возрастной группе. Если всегда готовите и делаете покупки для семьи из шести человек, вы можете указать это в своих пользовательских инструкциях, чтобы убедиться, что ChatGPT рекомендует правильные порции. Если программируете исключительно на одном языке, ваши пользовательские инструкции могут указать ChatGPT всегда давать кодовые ответы предпочтительным для вас способом.