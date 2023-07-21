ChatGPT теперь может запомнить пользователя и чего он хочет

Новейшая функция ChatGPT разработана, чтобы помочь пользователям тратить меньше времени на вопросы. Она называется «Пользовательские инструкции» и дает возможность сообщить чат-боту то, что он всегда должен знать о вас, и как вы хотите, чтобы он отвечал на вопросы. Эта функция находится в стадии бета-тестирования, работает везде, где работает ChatGPT — она должна быть особенно полезна на мобильных устройствах — и доступна сегодня по подписке для подписчиков ChatGPT Plus во всем мире, кроме Великобритании и ЕС.
«Сейчас, если вы откроете ChatGPT, — говорит Джоан Джанг, работающая над моделями поведения и продуктами в OpenAI, — он мало что о вас узнает. Если вы начнете новую тему, она забудет все, о чем говорили в прошлом. Но есть вещи, которые применимы ко всем разговорам».
Чан предлагает несколько примеров: если вы учитель, можете добавить «Я преподаю в третьем классе» в свои пользовательские инструкции, чтобы каждый раз, когда вы запрашиваете интересные факты о Луне, бот мог адаптировать свой ответ к нужной возрастной группе. Если всегда готовите и делаете покупки для семьи из шести человек, вы можете указать это в своих пользовательских инструкциях, чтобы убедиться, что ChatGPT рекомендует правильные порции. Если программируете исключительно на одном языке, ваши пользовательские инструкции могут указать ChatGPT всегда давать кодовые ответы предпочтительным для вас способом.
Как именно пользователи должны создавать свои собственные инструкции и как ChatGPT должен их интерпретировать, пока сложно сказать.
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