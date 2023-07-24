Маск анонсировал новый логотип Twitter

X.com теперь перенаправляет на Twitter.com после твита от владельца Twitter Илона Маска. «Временный логотип X» скоро заменит логотип Twitter в виде птицы. В преддверии изменения Маск много писал об этом в Твиттере.

Маск опубликовал твита , в котором говорилось: «Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами», за которым последовал второй твит, добавивший, что «если сегодня вечером будет размещен достаточно хороший логотип X, мы заставим его жить по всему миру завтра».

Что касается того, как будет выглядеть новый логотип, Маск прикрепил GIF-файл, который был опубликован Сойером Мерриттом (пользователем Twitter, который предложил логотип, который, по его словам, использовался для его прекращенного подкаста). Позже Маск сказал, что собирается использовать логотип в стиле «минимализм в стиле арт-деко», но, вероятно, внесет изменения, чтобы доработать его позже. Генеральный директор Twitter Линда Яккарино также поделилась логотипом, сказав: « X здесь! Давайте сделаем это ». Теперь он используется для аватарки Маска.