ChatGPT для Android выйдет на следующей неделе

OpenAI объявила, что после дебюта на iOS в мае приложение ChatGPT будет готово к выпуску на устройствах Android на следующей неделе. Во время запуска приложения для iOS ChatGPT заявил: «P.S. Пользователи Android, вы следующие! ChatGPT скоро появится на ваших устройствах».

И, как и было обещано, в недавнем твите OpenAI объявила, что ChatGPT будет запущен для пользователей Android на следующей неделе. В настоящее чат-бот с ИИ доступен в магазине Google Play для предварительной регистрации. Приложение бесплатное, предварительно зарегистрированные пользователи могут автоматически установить свое приложение ChatGPT, как только оно появится в магазине.

В описании приложения в Play Store указано, что оно не только бесплатное, но и синхронизирует вашу историю между устройствами и получает новейшие улучшения модели. По данным TechCrunch, полмиллиона пользователей iPhone установили ChatGPT в течение недели после его запуска.