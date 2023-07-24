Apple уже использует своего чат-бота для внутренней работы

Apple использует внутреннего чат-бота, чтобы помочь своим сотрудникам «прототипировать будущие функции, обобщать текст и отвечать на вопросы на основе данных, благодаря которым они были обучены», — говорит Марк Гурман из Bloomberg.

Apple еще не была уверена, что она планирует делать со своим проектом чат-бота Apple GPT, но отчет Гурмана пролил некоторый свет, по крайней мере, на внутреннее использование чат-бота. Согласно информационному бюллетеню, Apple ищет способы расширить использование генеративного ИИ в своей организации, при этом одна из возможностей — предоставить инструмент своему персоналу службы поддержки AppleCare, чтобы лучше помогать клиентам в решении проблем.