Apple уже использует своего чат-бота для внутренней работы

Apple использует внутреннего чат-бота, чтобы помочь своим сотрудникам «прототипировать будущие функции, обобщать текст и отвечать на вопросы на основе данных, благодаря которым они были обучены», — говорит Марк Гурман из Bloomberg.
Apple еще не была уверена, что она планирует делать со своим проектом чат-бота Apple GPT, но отчет Гурмана пролил некоторый свет, по крайней мере, на внутреннее использование чат-бота. Согласно информационному бюллетеню, Apple ищет способы расширить использование генеративного ИИ в своей организации, при этом одна из возможностей — предоставить инструмент своему персоналу службы поддержки AppleCare, чтобы лучше помогать клиентам в решении проблем.
Это не обязательно произойдет в ближайшее время, поскольку склонность чат-ботов к ошибкам хорошо известна Apple и ее генеральному директору Тиму Куку, который отметил в майском отчете о прибылях и убытках, что существует «ряд проблем, которые необходимо решить», когда дело доходит до ИИ. Как отмечает Гурман, Apple, вероятно, будет продвигать ИИ гораздо более обдуманно, чем то, что мы видели в Google, Microsoft или многих других, которые, похоже, не могут достаточно быстро внедрить генеративный ИИ в свои продукты. Тем не менее, источники Apple, как сообщается, сообщили Bloomberg на прошлой неделе , что в следующем году компания сделает «значительное объявление, связанное с ИИ».
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