Глава OpenAI запустил криптовалютный проект

Worldcoin, новый криптовалютный проект от Сэма Альтмана, главы OpenAI, наконец запустили. Основной продукт проекта — это World ID или «цифровой паспорт», который подтверждает, что его обладатель — настоящий человек, а не искусственный интеллект. Чтобы получить World ID, нужно пройти процедуру сканирования радужки глаза с помощью специального устройства — «орба», большого серебристого устройства, по размерам и форме сопоставимого с шаром для игры в боулинг. После того, как «орб» проверит, что человек реален, он создаст для пользователя World ID.

Компания, стоящая за Worldcoin, называется Tools for Humanity, она имеет офисы в Сан-Франциско и Берлине. На данный момент проект уже имеет около 2 миллионов пользователей со времён бета-тестирования, а теперь их число расширится за счёт проведения так называемых «орбинг-операций» в 35 городах 20 разных стран.

В качестве своеобразного стимула для регистрации пользователям предлагается криптовалютный токен WLD. Цена новинки на момент публикации новости невысокая и составляет порядка $2,25 за токен при пике в $5.29, согласно сайту Binance.

Сооснователь проекта Алекс Блания рассказал, что блокчейны могут хранить World ID таким образом, чтобы обеспечить конфиденциальность и независимость от любой сущности, даже от самых злостных хакеров.

Философия проекта заключается в том, что «цифровой паспорт» World ID якобы будет крайне необходимы в эпоху генеративных чат-ботов, таких как ChatGPT, которые производят контент, удивительно похожий на материалы, сделанные человеком. World ID может быть использован, чтобы различать реальных людей и ИИ-ботов в интернете, действуя как своеобразная CAPTCHA будущего.

Альтман заявил, что проект Worldcoin также сможет помочь решить, как мировая экономика будет перестраиваться под генеративный ИИ. «Люди будут усилены искусственным интеллектом, что будет иметь огромные экономические последствия», — сказал основатель OpenAI.

Одним из примеров, который особенно нравится Альтману, является возможность внедрения всеобщего базового дохода (UBI) — социальной программы, обеспечивающей каждому человеку регулярные денежные выплаты, не зависящие от его статуса на бирже труда, уровня дохода, возраста и прочих факторов.

Поскольку ИИ в будущем будет делать всё больше и больше работы, которую сейчас выполняют люди, Альтман считает, что UBI сможет помочь в борьбе с неравенством доходов и обеспечением выживания для бедных слоёв населения. А поскольку только реальные люди смогут иметь World ID, проект может быть использован для снижения мошенничества при реализации программы UBI.

Альтман считает, что внедрение UBI займёт долгие годы, однако чётко верит в то, что Worldcoin уже заложил основу для того, чтобы это стало реальностью.