Компании призывают к поддержке открытого исходного кода в законе ЕС об ИИ

В документе, направленном политикам ЕС, группа компаний, в том числе GitHub, Hugging Face, Creative Commons и другие, призывают к большей поддержке разработки различных моделей ИИ с открытым исходным кодом, поскольку они рассматривают возможность окончательной доработки Закона об ИИ. EleutherAI, LAION и Open Future также подписали документ.

Их список предложений Европейскому парламенту до принятия окончательных правил включает в себя более четкие определения компонентов ИИ, разъяснение того, что любители и исследователи, работающие над моделями с открытым исходным кодом, не получают коммерческой выгоды от ИИ, разрешая ограниченное тестирование проектов ИИ в реальных условиях и устанавливая пропорциональные требования для разных моделей.

Старший менеджер Github Питер Сихон рассказал The Verge , что цель документа — предоставить законодателям рекомендации по наилучшему способу поддержки развития ИИ. Он говорит, что как только правительства других стран представят свои версии законов об ИИ, компании захотят быть услышанными. «Поскольку политики берутся за перо, мы надеемся, что они смогут последовать примеру ЕС».

Правила, касающиеся ИИ, были горячей темой для многих правительств, и ЕС был одним из первых, кто начал серьезно обсуждать предложения. Но Закон ЕС об ИИ подвергся критике за то, что он слишком широк в определениях технологий ИИ, но при этом слишком узко фокусируется на прикладном уровне.

Закон призван охватывать правила для различных видов ИИ, хотя основное внимание было уделено тому, как предлагаемые правила будут регулировать генеративный ИИ. Европейский парламент принял проект политики в июне.

Сторонники открытого исходного кода считают, что разработка ИИ работает лучше, когда людям не нужно платить за доступ к моделям, а процесс обучения модели более прозрачен. Но это также вызвало некоторые проблемы у компаний, создающих эти фреймворки. OpenAI решила прекратить делиться большей частью своих исследований GPT из-за страха перед конкуренцией и безопасностью.