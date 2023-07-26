Вышло приложение ChatGPT для Android

Приложение ChatGPT для Android теперь доступно в магазине Google Play . Оно было запущено через несколько месяцев после того, как появилось бесплатное приложение для iOS .

Согласно сообщению компании, сначала оно доступно в США, Индии, Бангладеш и Бразилии, а других странах появится позже, согласно поэтапному развертыванию, которое было и для iOS-версии.