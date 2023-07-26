Вышло приложение ChatGPT для Android

Приложение ChatGPT для Android теперь доступно в магазине Google Play. Оно было запущено через несколько месяцев после того, как появилось бесплатное приложение для iOS.
Согласно сообщению компании, сначала оно доступно в США, Индии, Бангладеш и Бразилии, а других странах появится позже, согласно поэтапному развертыванию, которое было и для iOS-версии.
Модель OpenAI GPT-4 также поддерживает чат-бот Bing AI, который уже несколько месяцев доступен на Android, в то время как Bard AI от Google использует только веб-интерфейс, а не специальное приложение. Пока многие технологические компании внедряют инструменты на базе ИИ для мобильных приложений, Apple пока не запустила собственного чат-бота, но в недавнем отчете Bloomberg говорится, что компания уже тестирует его внутри компании.
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Дзен!
Горячие темы