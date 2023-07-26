OpenAI отключила детектор текстов, написанных ИИ

OpenAI закрыла свой инструмент обнаружения текста ИИ, сославшись на «низкий уровень точности» при определении того, написана ли письменная работа человеком или ChatGPT.

«Мы работаем над тем, чтобы учесть отзывы, и в настоящее время изучаем более эффективные методы», — говорит OpenAI. Компания работает над улучшенной версией для текста и заявляет, что «взяла на себя обязательство» сделать то же самое для аудио- и визуального контента, например, созданного с помощью генератора изображений Dall-E .

OpenAI впервые выпустила инструмент для обнаружения текста, написанного ИИ, в январе 2023 года, сославшись на важность наличия систем, которые могут выявлять ложные утверждения, созданные ИИ.