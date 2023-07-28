AMD представила свой самый мощный мобильный процессор

На мероприятии ChinaJoy 2023 AMD сегодня официально представила свой топовый мобильный процессор – 16-ядерный Ryzen 9 7945HX3. Компания называет CPU самым быстрым процессором для мобильного гейминга, и для того есть основания.

Ryzen 9 7945HX3D работает на частоте 2,3-5,4 ГГц. Минимальная – на 200 МГц ниже, чем у Ryzen 9 7945HX, но максимальная – те же 5,4 ГГц. При этом у Ryzen 9 7945HX3D в два раза больше кэш-памяти третьего уровня – 128 МБ против 64 МБ у Ryzen 9 7945HX. AMD уверяет, что в играх процессор с объемным кэшем в среднем на 15% быстрее Ryzen 9 7945HX.

Интересно, что несмотря на увеличение объема кэша в два раза уровень TDP не изменился и составляет те же 55+ Вт (от 55 до 75 Вт), что и у Ryzen 9 7945HX.

AMD официально сообщила, что Ryzen 9 7945HX3D – это эксклюзив для единственного ноутбука. Этим ноутбуком является Asus ROG Scar 17 X3D. Помимо самого быстрого мобильного CPU ноутбук получит GeForce RTX 4090, так что цена будет большой. А вот какой именно – узнаем через месяц: продажи Asus ROG Scar 17 X3D стартуют 22 августа.