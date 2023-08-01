Белорусы могут сэкономить к новому учебному году до 500 рублей на гаджетах Huawei

В крупных торговых сетях к началу школьного сезона снижены цены на ноутбуки, смартфоны, планшеты, смарт-часы, фитнес-браслеты и беспроводные наушники Huawei. Можно сэкономить до 500 рублей .

Акция продлится с 1 августа по 12 сентября. Приобрести гаджеты Huawei по специальным ценам можно в Минске и регионах. В список вошли около 40 моделей и версий, в том числе компактный ноутбук Huawei MateBook D15 и смартфон Huawei nova Y91 с емкой батареей и мощными динамиками. Сэкономить на покупке гаджетов Huawei можно в торговых сетях МТС, А1, «5 элемент», 21vek и «Электросила».

Среди смартфонов представлена серия Huawei nova 10. «Старшая» модель Huawei nova 10 Pro сейчас на 150 рублей выгоднее и стоит 1749 рублей. Она обладает фронтальной сверхширокоугольной камерой на 60 Мп и сверхбыстрой 100-ваттной зарядкой. Тонкий смартфон Huawei nova 10 с продвинутой фронтальной камерой подешевел на 100 рублей – до 1399 рублей. А начальную модель Huawei nova 10 SE теперь можно приобрести за 999 рублей (обычно – за 1099 рублей), что стоит сделать хотя бы ради 108-мегапиксельной камеры с автофокусом.

Цены снижены и на массовую модель Huawei nova Y91 с большим экраном на 6,95 дюйма, мощной стереосистемой и сверхвместительной батареей на 7000 мА*ч, с которой одной зарядки хватит на несколько дней. Версия Huawei nova Y91 со 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 799 рублей (обычно – в 849 рублей), а с 256 ГБ – в 899 рублей (вместо 999 рублей).

Кроме того, стал дешевле «бюджетник» Huawei nova 11i с хорошей основной и фронтальной камерой, FullView-экраном и мощными динамиками. Теперь его стоимость составляет 699 рублей, тогда как ранее – 749 рублей.

Среди планшетов доступен Huawei MatePad SE с защищающим зрение экраном на 10,4 дюйма, объемным звучанием и производительным процессором. Версия планшета в конфигурации 4+128 ГБ с LTE сейчас стоит 699 рублей (ранее – 749 рублей), а с таким же объемом памяти, но модулем Wi-Fi – 649 рублей (до этого – 699 рублей).

Выбор ноутбуков тоже широкий: легкие и мощные Huawei MateBook D14 и MateBook D15 с процессором Intel Core i5, 8 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти выйдут на 400 рублей дешевле – в 2099 рублей каждый. В случае с 16 ГБ оперативной памяти их цена составит 2499 рублей (вместо 2899 рублей). 16-дюймовый лэптоп Huawei MateBook D16 в конфигурации 16+512 ГБ стоит 3299 рублей (обычно – 3399 рублей). Больше всего – 500 рублей – можно сэкономить на покупке ноутбука Huawei MateBook 14 с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ внутренней памяти. Модель можно приобрести всего за 2999 рублей в торговых сетях МТС, А1, «5 элемент» и 21vek.

Цены снижены и на смарт-часы. Среди них – стильные Huawei Watch GT 3 с комплексным мониторингом здоровья, планом тренировок, Bluetooth-вызовами и 14 днями без подзарядки. Цены на модель начинаются от 599 рублей (ранее – от 699 рублей). Флагманские смарт-часы Huawei Watch GT 3 Pro с премиальными материалами (в том числе титаном и керамикой), «личным тренером» и функцией ЭКГ стоят от 799 рублей (обычно – от 949 рублей).

Также можно выиграть на покупке умных часов Huawei Watch 3 Active с поддержкой eSIM и мониторингом здоровья. Сейчас они обойдутся в 849 рублей, тогда как ранее – в 999 рублей. Версия Huawei Watch 3 Classic стоит 949 рублей (вместо 1099 рублей).

Одна из последних новинок – смарт-часы Huawei Watch 4 – сейчас обойдется в 1099 рублей (еще недавно – в 1299 рублей). Модель оценивает показатели здоровья в одно касание, измеряет ЭКГ, знает более 100 спортивных режимов, поддерживает eSIM и работает до 14 дней без подзарядки. «Старшая» модель Huawei Watch 4 Pro c титановым корпусом и сапфировым стеклом способна и вовсе проработать до 21 дня на одном заряде. Теперь стоимость смарт-часов составляет 1299 рублей (ранее – 1499 рублей).

Подешевели и фитнес-часы Huawei Watch Fit 2 с AMOLED-экраном на 1,74 дюйма, Bluetooth-вызовами и анимированными тренировками. Цены на них сейчас начинаются от 319 рублей (до этого – от 369 рублей).

Родителям младшеклассников должно быть спокойнее, если на ребенке детские смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro c видеовызовами в HD-качестве, точным определением местоположения и высокой водонепроницаемостью (до 50 метров). Смарт-часы в розовом и голубом цвете сейчас обойдутся в 399 рублей (ранее – в 499 рублей).

Стал доступнее и тонкий смарт-браслет Huawei Band 8 с мониторингом здоровья, сна и стресса, а также батареей, которая обеспечивает 14 дней без подзарядки. Приобрести его можно за 159 рублей (ранее – за 189 рублей).

Цены снижены и на предыдущее поколение Huawei Band 7 с тонким корпусом и 2 неделями без подзарядки. Фитнес-браслет сейчас стоит всего 139 рублей (вместо 169 рублей).

Среди беспроводных наушников присутствуют Huawei FreeBuds 5 в форме «капель принца Руперта» – дизайн напоминает застывшие капли закаленного стекла. Среди других отличий наушников – усиленный бас, адаптивный эквалайзер, шумоподавление на основе искусственного интеллекта и до 30 часов автономной работой с поддержкой быстрой зарядки. Приобрести их можно за 439 рублей (обычно – за 499 рублей).

Также стали дешевле беспроводные наушники Huawei Freebuds 5i – с 249 до 199 рублей. Модель обеспечивает высокое качество звука, хорошее шумоподавление и до 28 часов работы без подзарядки.

Еще доступнее стали беспроводные наушники Huawei Freebuds SE, которые выдают чистый звук до 24 часов без подзарядки. Их цена сейчас составляет всего 129 рублей (вместо 149 рублей).

Подготовиться к началу учебного года можно по всей Беларуси. Техника Huawei по акции доступна в пяти торговых сетях: МТС, А1, «5 элемент», 21vek и «Электросила» (наличие конкретных моделей лучше уточнять в местах продаж). Скидки действуют по 12 сентября включительно.