Meta представила генератор музыки на основе ИИ

Meta выпустила AudioCraft, который позволяет пользователям создавать музыку и звуки с помощью генеративного ИИ.

Он состоит из трех моделей ИИ, каждая из которых занимается различными областями генерации звука. MusicGen использует текстовые описания для создания музыки. Эта модель была обучена на «20 000 часов музыки, принадлежащей Meta или лицензированной специально для этой цели». AudioGen создает звук из письменных подсказок, имитируя лай собак или шаги.

Компания позволила представителям СМИ прослушать некоторые образцы аудиозаписи, сделанные с помощью AudioCraft. Генерируемый шум свиста, сирен и гудения звучал довольно естественно. Хотя гитарные струны в песнях казались настоящими, они все же казались искусственными, пишет The Verge.

Компания заявляет, что AudioCraft нуждается в открытом исходном коде, чтобы разнообразить данные, используемые для обучения.