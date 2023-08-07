Huawei открыла доступ к ИИ-модели для быстрого прогнозирования погоды

Pangu-Weather, модель искусственного интеллекта для прогнозирования погоды, разработанная HUAWEI CLOUD , позволяет делать более точные прогнозы погоды с увеличением скорости прогнозирования в 10 000 раз, сокращая время глобального прогнозирования погоды до нескольких секунд. Это облегчает раннее прогнозирование и подготовку к экстремальным погодным явлениям. Эти результаты были опубликованы в рецензируемом научном издании Nature 5 июля 2023 года .

Pangu-Weather — это модель прогнозирования ИИ с более высокой точностью, чем традиционные методы численного прогнозирования, и она впервые публикуется бесплатно на веб-сайте ECMWF (Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды). Это предоставляет глобальным синоптикам, метеорологам, любителям погоды и широкой публике платформу для просмотра 10-дневных глобальных прогнозов погоды Pangu Weather Model.

Возможности прогнозирования модели Pangu-Weather были проверены в экстремальных ситуациях, таких как ураган Юнис , обрушившийся на северо-запад Европы в феврале 2022 года. И первый раз, когда температура в Великобритании достигла 40°C летом 2022 года. Эти два примера показывают, что модели, основанные на данных, способны прогнозировать экстремальные погодные ситуации и обеспечивать руководство для среднесрочного прогнозирования.