Приемная комиссия БГУИР зачислила абитуриентов в радиотехнический колледж

7 августа в Минском радиотехническом колледже прошло заседание приемной комиссии по вопросу допуска к конкурсу и зачисления абитуриентов на дневную бюджетную форму получения среднего специального образования на основе общего базового образования, сообщает пресс-служба вуза.



Всего было подано 309 заявлений на дневную бюджетную форму получения образования, на целевую подготовку подали заявления 25 абитуриентов. Решением приемной комиссии на бюджет зачислили 190 абитуриентов, на условиях целевой подготовки будут обучаться 17 человек.



Самый высокий проходной балл сложился на специальностях «Программное обеспечение мобильных устройств» и «Разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем» - 9.9 и 10.0 соответственно.



В том числе, на заседании был принято решение о зачислении 5 абитуриентов из числа иностранных граждан на дневную платную форму получения образования.



Прием документов на платную форму получения образования в БГУИР продлится до 9 августа. Статистика поданных заявлений доступна по ссылке.