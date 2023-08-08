Проект с белорусскими корнями Soula вышел на Product Hunt

Белоруска Наталья Миранчук, известная в Беларуси по многим социальным проектам в области заботы о матерях и родителях, вышла на Product Hunt с продуктом Soula. Это персональный виртуальный ассистент c ИИ для женщин в период беременности, родов и материнства.

Проект находится в самом начале своего пути, но о нем уже пишут во многих международных медиа. Также он привлек инвестиции от супермодели Натальи Водяновой. AI помощник Soula сопровождает родителей с первых недель беременности и в первые годы родительства. В любой сложной ситуации, которая касается эмоционального состояния родителей, поиска проверенной информации, вопросов питания, сна и физической активности, а также взаимоотношений со своим партнером в новой роли — Soula даст ответ на все вопросы или подскажет, к какому специалисту следует обратиться.

Выход на глобальную платформу Product Hunt — один из важных этапов, который проходят молодые стартапы, чтобы открыть себе путь к международным инвестициям и дальнейшему росту. Проголосовать за проекта Soula можно по ссылке.