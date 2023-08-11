С 30 сентября Microsoft прекратит продлевать лицензии на ПО компаниям из России

Microsoft, чьими продуктами продолжают пользоваться 70-90% корпоративных клиентов в России, сообщила, что лицензии на продукты и решения компании будут действовать до конца сентября и продлить их больше не выйдет.

Невозможность получать обновления снизит общую безопасность корпоративных сетей и послужит большим стимулом для пиратов активизировать свою работу, говорят эксперты. По их словам, «бесшовно» перейти на российские аналоги не получится: пользователям придется привыкать к новым интерфейсам приложений и ОС, перестраивать бизнес-процессы, а IT-специалистам — собирать новую параллельную инфраструктуру из российских решений, пишет Forbes.

Информация о прекращении продления лицензий следует из письма службы поддержки Microsoft Online Services одному из клиентов, на которое обратило внимание отраслевое агентство TelecomDaily. «Microsoft приостанавливает запуск новых продуктов, продажу сервисов и многие другие аспекты своей деятельности в России в соответствии с санкциями со стороны Евросоюза, Великобритании и США», — заявили в компании.