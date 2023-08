Samsung начала программу бета-тестирования интерфейса One UI 6

Компания Samsung Electronics начала программу бета-тестирования интерфейса One UI 6 среди пользователей серии Samsung Galaxy S23. Интерфейс One UI 6 на базе Android 14 обеспечивает более удобное взаимодействие со смартфоном и предлагает полный пакет улучшений для приложений и функций Samsung, в том числе оптимизированный дизайн и более широкие возможности для персонализации.

«Разрабатывая One UI, мы стремились отразить уникальные предпочтения наших пользователей во всех аспектах их взаимодействия с мобильным устройством, — сказал Джангхюн Юн (Janghyun Yoon), исполнительный вице-президент и руководитель отдела ПО в подразделении Mobile eXperience (MX) Business, Samsung Electronics. — Каждое следующее поколение One UI полнее отвечает потребностям наших пользователей, и мы с нетерпением ждем их отзывов о версии One UI 6, которые помогут нам создать более интуитивно понятный и удобный интерфейс с расширенными возможностями».

Многие элементы интерфейса были изменены, чтобы получить более современный внешний вид. Например, новый яркий шрифт по умолчанию и новые смайлики на клавиатуре Samsung. Панель быстрого доступа была переработана: теперь у нее новая раскладка, на которой размещаются функции, наиболее часто используемые владельцем смартфона. Настроить параметры экрана на ходу теперь проще, потому что полоса управления яркостью по умолчанию находится на компактной панели быстрого доступа. Кроме того, появилась новая опция, позволяющая мгновенно открыть полную версию панели быстрого доступа. Окно настроек тут же открывается одним простым свайпом вниз в правом верхнем углу экрана.

Бета-версия – это важный этап запуска общедоступного интерфейса, потому что она позволяет собирать и учитывать отзывы реальных пользователей, гарантируя максимально удобную версию на этапе официального запуска обновления ПО. Программа бета-тестирования доступна в США, Германии и Южной Корее с сегодняшнего дня.