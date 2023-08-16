Больше драйва, больше возможностей: А1 представляет новые тарифные планы для всех категорий пользователей мобильной связи

С 15 августа 2023 года А1 запускает целый ряд новых тарифных планов, которые включают еще больше интернет-трафика и минут для общения в сети А1 и за ее пределами.
Обновленная линейка «Драйв» теперь включает тарифные планы «Драйв Анлим», «Драйв Актив» и «Драйв Старт», которые могут удовлетворить все потребности пользователей современной мобильной связи.
Первые три месяца А1 предлагает специальные условия для новых абонентов при подключении линейки «Драйв». Более подробно с условиями и возможностями новых тарифных планов от А1 можно ознакомиться в таблице ниже:
|
Тариф
|
Абонентская плата, руб/мес
|
27,00
|
23,00
|
16,00
|
Минуты во все сети
|
700
|
500
|
300
|
Интернет-трафик
|
Безлимит
|
25 ГБ
|
10 ГБ
В качестве базового предложения А1 запускает тарифный план «Простой». А для пенсионеров и лиц, имеющих право на льготы, А1 предлагает тарифный план «Заботливый». Самым же юным пользователям мобильной связи А1 подойдет тарифный план «Детский», благодаря которому больше не придется беспокоиться о превышении интернет-трафика.
|
Тариф
|
Абонентская плата, руб/мес
|
5,00*
|
5,00
|
15,00
|
Минуты внутри сети
|
-
|
150
|
Безлимит
|
Минуты во все сети
|
1000
|
-
|
-
|
Интернет-трафик
|
150 Мб
|
150 Мб
|
500 Мб, далее –
* Абонентская плата в размере 2 руб/мес при подтверждении права на льготу для определенной категории граждан.
Организовать доступ в интернет для любых устройств теперь можно с помощью единого тарифного плана «ГИГА» и дополнительных пакетов к нему: «Анлим 30» или «Анлим 100».
Для гостей Беларуси запускается тарифный план «Драйв Турист» – с безлимитным доступом в мобильный интернет и 700 минутами на вызовы в сети всех белорусских операторов.
|
Тариф
|
Абонентская плата, руб/мес
|
12,00
|
23,00
|
35,00
|
35,00
|
Минуты внутри сети
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Минуты во все сети
|
-
|
-
|
-
|
700
|
Интернет-трафик
|
2 ГБ, далее безлимит до 1 Мбит/с
|
30 ГБ, далее безлимит до 1 Мбит/с
|
100 ГБ, далее безлимит
|
Безлимит
Ряд ранее доступных для подключения тарифов А1 – «Социальный», «Проще простого», «Пенсионный», «Непоседа», «Без переплат», «Анлим XS», «ГИГА 30», «ГИГА 100», «Драйв 5», «Драйв 20», «Без Лимита 2.0», «Турист 2.0» – переводятся в архив и будут недоступны для подключения или смены тарифного плана. Действующие абоненты продолжат пользоваться ими на прежних условиях.
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Дзен!
Горячие темы