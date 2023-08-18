МТС запустил новую услугу-конструктор для пользователей домашнего интернета

МТС запустил новую услугу «ТАРИФИЩЕ Плюс». Ее преимущество в том, что пользователь может собрать набор сервисов под свои потребности, не переплачивая за то, в чем нет необходимости. Помимо традиционной скидки для новых абонентов на первый год предусмотрена возможность подписания соглашения о пользовании сразу на два года в обмен на дополнительную скидку.

По умолчанию услуга «ТАРИФИЩЕ Плюс» предоставляет доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с без ограничений по объему трафика. Абонент может за дополнительную плату ускорить подключение к Сети до 200 Мбит/с, приобрести до трех сим-карт с безлимитом мобильного интернета и звонков во все сети, а также по специальной сниженной цене пользоваться пакетом «МТС ТВ Плюс», который позволяет смотреть до 120 каналов цифрового ТВ.

Для пользователей новой услуги действует скидка на оборудование: домашний Wi-Fi роутер и ТВ-приставку. Роутер, работающий на частоте 2,4 ГГц, можно будет приобрести за 5 рублей, а двухдиапазонный роутер 2,4/5 ГГц или ТВ-приставку — за 15 рублей.

Предложение «ТАРИФИЩЕ Плюс» позволяет гибко комбинировать набор услуг, чтобы абонент мог пользоваться только теми опциями, которые необходимы ему прямо сейчас, и не переплачивать за ненужные. Добавить и отключить любую дополнительную услугу можно в любой момент.

Для новых подключений стоимость услуги «ТАРИФИЩЕ Плюс» первый год составляет 15 рублей в месяц, далее — 25 рублей в месяц. При желании можно также подписать дополнительное соглашение о пользовании в течение двух лет, и тогда, после завершения действия скидки первого года, второй год базовая опция будет обходиться со скидкой 20%.

Стоимость повышения скорости домашнего интернета на скорости до 200 Мбит/с составит дополнительно 15 рублей в месяц. Пользование пакетом «МТС ТВ Плюс» — 10 рублей в месяц. А абонентская плата на номере с безлимитом мобильного интернета и звонков во все сети – 15 рублей в месяц за каждую из трех сим-карт.

Подключение услуги «ТАРИФИЩЕ Плюс» доступно для абонентов-физических лиц, проживающих в зоне покрытия сети Ethernet от МТС — в Минске и областных городах. Подробнее — здесь.