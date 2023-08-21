Суд США признал, что искусство, созданное ИИ, не может быть защищено авторским правом

Судья окружного суда США Берил А. Хауэлл в пятницу постановила, что произведение искусства, созданное искусственным интеллектом, не может быть защищено авторским правом. Она председательствовала в судебном процессе против Бюро регистрации авторских прав США после того, как оно отказало Стивену Талеру в авторских правах на изображение, созданное искусственным интеллектом с помощью созданного им алгоритма Creativity Machine, пишет The Verge.

Талер несколько раз пытался зарегистрировать авторские права на изображение «в качестве работы по найму для владельца Creativity Machine», что означало бы, что автор указан как создатель работы, а Талер как владелец произведения искусства, но ему неоднократно отказывали.

После окончательного отказа Управления в прошлом году Талер подал в суд на Управление, утверждая, что его отказ был «произвольным… и не соответствующим закону», но судья Хауэлл так не считал. В своем решении судья Хауэлл написала, что авторское право никогда не предоставлялось работе, которая «отсутствовала руководящая человеческая рука», добавив, что «человеческое авторство является основополагающим требованием авторского права».

Однако судья Хауэлл признал, что человечество «приближается к новым рубежам в области авторского права», когда художники будут использовать ИИ в качестве инструмента для создания новых работ. Она написала, что это создаст «сложные вопросы относительно того, насколько необходим человеческий вклад» для защиты авторских прав на искусство, созданное ИИ, отметив, что модели ИИ часто обучаются на уже существующих работах.

Стивен Талер планирует подать апелляцию.