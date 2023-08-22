Белорусы запустились на Product Hunt c точными прогнозами от ИИ

Приложение для точного мониторинга погоды запустилось на Product Hunt. ИИ-стартап Rainbow.ai собирает информацию с более чем 1000 метеорадаров по всему миру, а также использует анонимные данные барометров и пользовательских фидбеков. Технология позволяет построить и предоставить прогноз за 10 минут, в то время как у других на это уходят часы и длительные расчеты.

“Мы делаем Waze для погоды – быстрый и актуальный прогноз для пользователей. Сейчас близки к тому, чтобы делиться информацией о капризах природы почти в реальном времени. Запускаясь на Product Hunt, хотим расширить аудиторию приложения, предоставляя наиболее актуальные данные о погоде”, – подчеркнул в разговоре с KV.by CEO Rainbow.ai Александр Матвеенко.

Стартап не покупает данные для своего сервиса, а берет из открытых источников. Кроме этого, сами пользователи могут оставлять свой фидбек в приложении, отмечая идет дождь на улице или нет, повышая качество аналитики на своей локации. На сегодня у Rainbow.ai 430 тысяч установок на iOS и Android.