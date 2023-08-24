Microsoft Paint получит ИИ для генерации изображений по текстовому описанию

Очередным приложением Windows с поддержкой функций искусственного интеллекта обещает стать базовый графический редактор Paint. В Microsoft изучают возможность внедрения в программу алгоритма, который предложит создание изображений по текстовому описанию, сообщает ресурс Windows Central со ссылкой на собственный источник.

Генератор изображений будет основан на той же нейросети, которая используется платформой Bing Image Creator — она создаёт изображения по текстовым описаниям пользователей. Ресурс также опубликовал предложенный внутри компании макет обновлённого интерфейса Paint с функциями ИИ.

Графический редактор может получить кнопку Magic Paint и боковую панель, где пользователь сможет ввести описание изображения, которое он хочет получить. Созданное генератором изображение можно будет перенести в основное рабочее пространство и внести в него какие-либо изменения. Но пока это только макет, и ещё рано говорить, как функция будет работать в реальности.

Кроме того, функции ИИ могут дебютировать и в других приложениях Windows: «Фотографии», «Камера» и «Ножницы». Первое сможет идентифицировать людей на фотографии, вырезать их и вставлять в другие изображения. «Камера» и «Ножницы», в свою очередь, получат поддержку распознавания текста на фотографиях и скриншотах, что значительно облегчит работу с графическими источниками. Официального подтверждения этих намерений от Microsoft пока не последовало.