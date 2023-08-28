Криптобиржа Binance запретила россиянам P2P-операции в любых валютах, кроме рубля

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance запретила россиянам осуществлять P2P-операции (peer-to-peer между отдельными пользователями) во всех валютах, кроме рубля. Соответствующее сообщение сервис опубликовал в своём приложении. Это в том числе касается и верифицированных пользователей, которые прошли верификацию Know Your Customer (KYC).

Изначально о проблеме с обменом валюты на Binance сообщили игровые сообщества. Владельцы игровых консолей PlayStation и Xbox в России нередко используют турецкие аккаунты для покупки игр. Именно они обратили внимание на невозможность купить турецкие лиры для последующей оплаты товаров. «Выберите местную валюту для P2P-торговли. Это необходимо в соответствии с правилами работы Binance для страны, которую вы указали при верификации», — говорится в сообщении, которое появляется при попытке проведения сделки.

Приложение Binance к этому добавляет: «Начиная с сегодняшнего дня, верифицированные пользователи, которые прошли верификацию KYC России, могут торговать только с использованием рублей, а другие фиатные валюты больше недоступны для вас». При этом как пишет источник, пользователи Binance, которые проходили процедуру верификации KYC не в России, потеряли возможность совершать сделки в рублях.

Binance официально не объявляла о введении каких-либо новых ограничений в отношении российских пользователей. На данный момент P2P-торговля доступна россиянам на некоторых других криптовалютных биржах, включая Huobi и Bybit.