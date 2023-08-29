В Гомеле разработали автоматизированную аптеку

Oколо года сотрудники ООО "ИдэйРоботикс" - резидента гомельского технопарка "Коралл"- занимались разработкой нового вида и первого в Беларуси робота-аптеки. Компания занимается разработкой программного обеспечения для роботизации производственно-технологических процессов и созданием искусственных систем интеллекта для производства. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова.



Гомельские программисты и инженеры стали первооткрывателями в данном сегменте на территории не только Республики Беларусь, но и других стран. Дмитрий Юдин, руководитель проекта, директор компании, подчеркнул: "Этот продукт действительно важен, так как подобные сервисы будут востребованы не только в городе, но и в сельской местности".



Среди преимуществ автоматизированной аптеки: круглосуточная доступность лекарств, онлайн-консультация с фармацевтом, снижение отпускной цены медпрепаратов.