Годовой объем продаж OpenAI приближается к 1 миллиарду долларов

OpenAI находится на пути к годовому доходу в 1 миллиард долларов, поскольку предприятия внедряют технологию, лежащую в основе ChatGPT, который вызвал волну инвестиций в искусственный интеллект.

Стартап, поддерживаемый корпорацией Microsoft, ежемесячно зарабатывает около 80 миллионов долларов. The Information впервые сообщила о доходах OpenAI, в том числе о том, что в 2022 году она потеряла около 540 миллионов долларов на разработке GPT-4 и ChatGPT.

С момента дебюта своего бота в ноябре OpenAI работала с компаниями над внедрением этой технологии в их бизнес и продукты. В этом месяце компания запустила корпоративную версию ChatGPT с дополнительными функциями и средствами защиты конфиденциальности. Это самая значительная попытка стартапа привлечь широкий круг бизнес-клиентов и увеличить доходы от своего самого известного продукта.