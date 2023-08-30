Годовой объем продаж OpenAI приближается к 1 миллиарду долларов

OpenAI находится на пути к годовому доходу в 1 миллиард долларов, поскольку предприятия внедряют технологию, лежащую в основе ChatGPT, который вызвал волну инвестиций в искусственный интеллект.
Стартап, поддерживаемый корпорацией Microsoft, ежемесячно зарабатывает около 80 миллионов долларов. The Information впервые сообщила о доходах OpenAI, в том числе о том, что в 2022 году она потеряла около 540 миллионов долларов на разработке GPT-4 и ChatGPT.
С момента дебюта своего бота в ноябре OpenAI работала с компаниями над внедрением этой технологии в их бизнес и продукты. В этом месяце компания запустила корпоративную версию ChatGPT с дополнительными функциями и средствами защиты конфиденциальности. Это самая значительная попытка стартапа привлечь широкий круг бизнес-клиентов и увеличить доходы от своего самого известного продукта.
Внедрение ChatGPT Enterprise — это шаг вперед в планах OpenAI по зарабатыванию денег на своем чат-боте, который чрезвычайно популярен, но очень дорог в эксплуатации, поскольку надежные модели искусственного интеллекта требуют большой вычислительной мощности. Стартап из Сан-Франциско уже предпринял шаги по получению дохода от ChatGPT, например, продав премиальную подписку и предложив компаниям платный доступ к интерфейсу программирования приложений, который разработчики могут использовать для добавления чат-бота в другие приложения.
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