Губернатор Тамбовской области посетил ПВТ

Глава Тамбовской области Российской Федерации Максим Егоров вместе с делегацией администрации и бизнеса региона посетил Парк высоких технологий, сообщает пресс-служба Парка.

Представляя гостям Парк и его роль для экономики Беларуси, заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Кирилл Залесский остановился на налоговом режиме, основных моделях цифрового бизнеса, а также популярных IT-продуктах компаний-резидентов. «Парк высоких технологий сегодня – это яркий пример эффективной и экономически успешной модели взаимодействия государства и IТ-бизнеса для внедрения высоких технологий в экономику и социальную сферу», – подчеркнул Кирилл Залесский.

В свою очередь Максим Егоров акцентировал внимание на важности формирования IT-кластера и в Тамбовской области. «IT-бизнес – одно из приоритетных направлений. Мы прорабатываем различные меры поддержки, создаем благоприятные условия для развития отрасли. Недавно у нас был открыт IT-парк, который объединяет более 30 компаний», – отметил гость.В ходе мероприятия делегации были продемонстрированы разработки резидентов ПВТ в сфере дополненной реальности, охраны окружающей среды и «умный дом».