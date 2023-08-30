X Илона Маска приблизилась к запуску криптовалютных платежей

Компания Илона Маска (Elon Musk) X сделала очередной шаг на пути к интеграции криптовалютных платежей. Регуляторы Род-Айленда одобрили заявку компании на получение лицензии для осуществления операций с валютой. Это разрешение является важным шагом в попытке X войти в финансовый сектор США.

Данная лицензия необходима для компаний, проводящих финансовые операции от имени пользователей, связанные с отправкой и получением средств — включая как фиатные, так и криптовалютные активы. Это разрешение позволит X хранить, передавать и обменивать цифровые валюты. По данным Общенациональной системы лицензирования (NMLS), лицензия для операций с валютой в Род-Айленде была одобрена 28 августа.

Шаг подчёркивает стремление Маска превратить X в универсальное приложение, включающее платежи в фиатных и цифровых валютах. Хотя источники утверждают, что в начале новая платёжная функция X будет поддерживать только фиатные валюты, Маск поручил разработчикам X создать систему платежей таким образом, чтобы в будущем в неё можно было добавить криптовалютные операции.

Одобрение финансовой деятельности X в Род-Айленде следует за получением компанией 5 июля лицензий на осуществление операций с валютой в штатах Мичиган, Миссури и Нью-Гэмпшир. Таким образом, X уже получила лицензии в семи американских штатах. Однако пока неясно, какие именно финансовые услуги будут предложены пользователям, и когда X запустит новую функциональность.