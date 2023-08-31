Google запустила ИИ-помощника Duet

Google внедряет свой ИИ Duet в Google Workspace с множеством новых функций, от автоматического обобщения документов до виртуального аватара, который может посещать встречи вместо пользователя, когда тот занят. Пока ИИ Duet для Google Workspace предназначен только для компаний по цене в $30 за пользователя в месяц (аналогичную сумму взимает Microsoft за ИИ Copilot для бизнеса в Microsoft 365). Но планируется и потребительская версия Duet — она выйдет в следующем году.

Google Duet может не только вести заметки и генерировать сводные данные о собрании в режиме реального времени, но и c помощью функции «присутствовать вместо меня» позволит пользователю присоединиться к собранию, доставить коллегам сообщение и получить итоги встречи для просмотра позже. Аватар станет не полноценной виртуальной заменой пользователю, а скорее аналогом голосовой почты, но при этом сможет рассылать сообщения, раздавать указания и получать ответы (видимо, от других ИИ).

Любопытно было бы понаблюдать за подобным общением двух компаний, одна из которых использует вместо работников ИИ от Google, а другая — от Microsoft. И ещё более любопытно — узнать результат этой встречи.

Среди других добавленных ИИ функций стоит отметить улучшенные автоматические ответы: теперь Gmail будет добавлять более длинные персонализированные ответы, чтобы сэкономить бесценное время пользователя. Эта функция появится в Gmail для мобильных устройств, а затем её дополнит контекстная функция для «заполнения» имён коллег. Google Chat получил возможность общаться «напрямую» с Duet, подобную функцию уже реализовали Microsoft, Slack и другие.

В Google Meet ИИ используется для автоматической регулировки освещения и звука, которые Google пафосно называет «студийными». ИИ теперь умеет узнавать пользователя и готов предоставить ему собственную «плитку» в Meet, чтобы пользователя было легче отыскать среди искусственных интеллектов.

В Workspace появилось создание сводок из нескольких документов. Google утверждает, что эти сводки могут включать в себя текст, диаграммы и изображения, но пока неясно, будет ли Duet создавать их на лету или они просто извлекаются из существующих документов. В Таблицах ИИ Duet может самостоятельно присвоить метку столбцу данных, чтобы сэкономить время.

ИИ готов разработать план или проект для самоорганизации, который пользователь может затем дополнить и усовершенствовать. По словам Google, Duet достаточно умён, чтобы автоматически генерировать объявления о вакансиях на основе своих знаний об организации, например, чтобы нанимать на работу другие ИИ.

Некоторые из новых функций могут показаться вторичными, особенно после того, как Microsoft уже объявила ранее об аналогичных возможностях в Microsoft 365 Copilot. Да, ИИ уже продвинулся настолько далеко, что многим стал казаться банальной обыденностью, но от этого его возможности не потеряли своей актуальности, а потенциальные последствия его внедрения не стали менее пугающими.