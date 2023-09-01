МТС составил рейтинг самых «мобильных» озер Беларуси

Встречая осень, предлагаем продлить воспоминания о летнем отдыхе в самых разных уголках Беларуси. В этом году абоненты МТС купались на озерах Червоное, Нарочь, Шо, Плисса, загорали на Вилейском водохранилище и в Браславском национальном парке, где активно звонили и пользовались мобильным интернетом.

Лидером по интернет-трафику стала локация Браславских озер. С начала лета в этом регионе абоненты МТС израсходовали более 264 тыс. ГБ мобильного интернета.

Второе место по использованию мобильного интернета заняло Вилейское водохранилище, где в летние месяцы абоненты «прокачали» более 42 тыс. ГБ. Бронза за интернет-активность достается Освейскому озеру Верхнедвинского района, здесь во время отдыха белорусы потратили 33 тыс. ГБ трафика. Четвертую и пятую строчку занимают Лепельское озеро Витебской области (31 тыс. ГБ) и озеро Червоное Житковичского района (29 тыс. ГБ).

Нарочь, одно из самых известных озер Беларуси, заняло 6 место — базовые станции рядом с ним раздали более 28,3 тыс. ГБ мобильного интернета. Среди других наиболее интернет-активных озер Беларуси: Белое Брестского района — 23,3 тыс. ГБ (7 место), далее идут Долгое (22,5 тыс. ГБ), Плисса (около 21 тыс. ГБ) и Шо (более 19,8 тыс. ГБ) Глубокского района.

А вот «разговаривающие» озера выглядят так:

1. Браславские озера (Витебская область) — 8 млн 600 тыс. звонков

2. оз. Лепельское (Витебская область) — 2 млн 190 тыс. звонков

3. Вилейское водохранилище (Минская область) — 1 млн 940 тыс. звонков

4. оз. Белое (Брестский район) — 780 тыс. звонков

5. оз. Плисса (Глубокский район, Витебская область) — 657 тыс. звонков

6. оз. Нарочь (Мядельский район, Минская область) — 634 тыс. звонков

7. оз. Освейское (Верхнедвинский район, Витебская область) — 587 тыс. звонков

8. оз. Червоное (Житковичский район, Гомельская область) — 493 тыс. звонков

9. оз. Долгое (Глубокский район, Витебская область) — 426 тыс. звонков

10. оз. Шо (Глубокский район, Витебская область) — 390 тыс. звонков

Красивое озеро Свитязь, которое находится в Новогрудском районе, не смогло войти в ТОП-10. Тем не менее, пользователи смартфонов и планшетов не обделили его своим вниманием. Отдыхающие здесь этим летом «прокачали» 17,4 тыс. ГБ мобильного интернета и разговаривали по телефону более 348 тыс. раз.

Статистика потребления мобильного трафика также показала, что самой популярной соцсетью среди посетителей белорусских озер стал TikTok. Второе и третье место в зависимости от локации делят Facebook и Instagram, а четвертое и пятое — Вконтакте и Одноклассники.

Среди мессенджеров абсолютным лидером был Telegram, второе место уверенно занял Viber, третье принадлежит WhatsApp. Абоненты МТС также активно общались через Snapchat и Skype.