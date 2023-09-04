В России Минцифры предложило блокировать сайты за методы обхода блокировок

Минцифры предложило позволить Роскомнадзору блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок, проект постановления правительства опубликован на портале проектов правовых актов, сообщает РБК.

Документ был опубликован 1 сентября, процесс общественного обсуждения продлится две недели. В июле аналогичную инициативу одобрил комитет Госдумы по информационной политике, поправки в федеральные законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» внес депутат Антон Горелкин.

В России с 2017 года запрещены VPN-сервисы, которые помогают обходить заблокированные на территории России сайты, закон подписал президент Владимир Путин.

 

 

 

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