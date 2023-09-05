SAP прекратит поддержку своего софта в России

Немецкий поставщик промышленного софта SAP уведомил российских партнёров и клиентов о прекращении поддержки своих продуктов в стране. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании, которое было направлено российским партнёрам. В нём сказано, что до 31 декабря 2023 года SAP отключит партнёров от поддержки своего ПО. При этом в силе до истечения полного срока контрактов останется использование облачных сервисов немецкого поставщика.

По данным источника, уведомление SAP получили около 100 клиентов, которые всё ещё пользуются поддержкой компании. Напомним, немецкая компания объявила об уходе с рынков России и Беларуси в марте 2022 года. В июне было объявлено о реструктуризации офисов и переводе сотрудников в страны СНГ, включая Армению, Азербайджан, Грузию и Казахстан. Несмотря на это компания продолжила оказывать поддержку существующих клиентов.

Отмечается, что по состоянию на начало прошлого года SAP являлась одним из крупнейших поставщиков промышленного специализированного софта на российском рынке с долей около 60 %. Выручка ООО «САП СНГ » в соответствии с последним опубликованным финансовым отчётом от 2020 года составляла 35,8 млрд рос. рублей.