Смарт-вентиляторы Xiaomi с выгодой до 40% в МТС

В МТС можно воспользоваться выгодным предложением – приобрести смарт-вентиляторы со скидкой до 40%. Они легко интегрируются в систему Умного дома и поддерживают удаленное управление. Вентиляторы можно приобрести как при оплате сразу, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплат.

Устройства для Умного дома делают нашу повседневную жизнь комфортнее и проще. В МТС действует выгодное предложение на смарт-вентиляторы:

  • Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite
  • Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2

Смарт-вентиляторы Xiaomi легко интегрируются в систему Умный дом. Все действия устройств Умного дома объединяются в сценарии, которые могут запускаться при помощи голосового ассистента или приложения на смартфоне. С помощью приложения Mi Home пользователь получает быстрый доступ ко всем режимам работы вентилятора. Активация таймера, выбор скорости, установка угла поворота доступна благодаря голосовым помощникам Google Assistant, Amazon Alexa и Яндекс Алиса.

Mi Smart Standing Fan 2 Lite

 
  • Двойная конфигурация: настольная и напольная
  • Дальность обдува до 12 метров
  • Интеллектуальный контроль температуры
  • Поддержка спящего режима
  • Вращение 90 градусов
  • Регулировка высоты и наклона
  • Дистанционное управление

Смарт-вентилятор Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite оснащается вращающимся механизмом с 7 лопастями, которые обеспечивают диапазон вентиляции до 12 метров. Широкий угол обдува позволяет охватить всю комнату. Поддерживаются три режима скорости. Подставка регулируется по высоте, благодаря чему гаджет можно установить и на столе, и на полу.

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite предлагается за 139 рублей при оплате сразу или от 6 рублей в месяц — при покупке в рассрочку без переплат.

Mi Smart Standing Fan 2

  • Двойная конфигурация: настольная и напольная
  • Дальность обдува до 14 метров
  • Двойная структура лопастей
  • Точная регулировка скорости работы
  • Вращение 140 градусов
  • Регулировка высоты и наклона
  • Дистанционное управление

Модель Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 оборудована системой с двойными лопастями в форме крыльев. Они вращаются одновременно, что увеличивает воздушный поток и создает более мощный эффект охлаждения. Диапазон вентиляции здесь достигает 14 метров, а угол обдува составляет 140 градусов.

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 можно забрать за 209 рублей при оплате сразу или от 9,1 рубля в месяц — при покупке в рассрочку без переплат.

Подробнее об условиях акции «Для всех» — здесь. Подробнее об условиях акции «Промо2023» — здесь.

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

 