Смарт-вентиляторы Xiaomi с выгодой до 40% в МТС

В МТС можно воспользоваться выгодным предложением – приобрести смарт-вентиляторы со скидкой до 40%. Они легко интегрируются в систему Умного дома и поддерживают удаленное управление. Вентиляторы можно приобрести как при оплате сразу, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплат.

Устройства для Умного дома делают нашу повседневную жизнь комфортнее и проще. В МТС действует выгодное предложение на смарт-вентиляторы:

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2

Смарт-вентиляторы Xiaomi легко интегрируются в систему Умный дом. Все действия устройств Умного дома объединяются в сценарии, которые могут запускаться при помощи голосового ассистента или приложения на смартфоне. С помощью приложения Mi Home пользователь получает быстрый доступ ко всем режимам работы вентилятора. Активация таймера, выбор скорости, установка угла поворота доступна благодаря голосовым помощникам Google Assistant, Amazon Alexa и Яндекс Алиса.

Mi Smart Standing Fan 2 Lite

Двойная конфигурация: настольная и напольная

Дальность обдува до 12 метров

Интеллектуальный контроль температуры

Поддержка спящего режима

Вращение 90 градусов

Регулировка высоты и наклона

Дистанционное управление

Смарт-вентилятор Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite оснащается вращающимся механизмом с 7 лопастями, которые обеспечивают диапазон вентиляции до 12 метров. Широкий угол обдува позволяет охватить всю комнату. Поддерживаются три режима скорости. Подставка регулируется по высоте, благодаря чему гаджет можно установить и на столе, и на полу.

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite предлагается за 139 рублей при оплате сразу или от 6 рублей в месяц — при покупке в рассрочку без переплат.

Mi Smart Standing Fan 2

Двойная конфигурация: настольная и напольная

Дальность обдува до 14 метров

Двойная структура лопастей

Точная регулировка скорости работы

Вращение 140 градусов

Регулировка высоты и наклона

Дистанционное управление

Модель Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 оборудована системой с двойными лопастями в форме крыльев. Они вращаются одновременно, что увеличивает воздушный поток и создает более мощный эффект охлаждения. Диапазон вентиляции здесь достигает 14 метров, а угол обдува составляет 140 градусов.

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 можно забрать за 209 рублей при оплате сразу или от 9,1 рубля в месяц — при покупке в рассрочку без переплат.

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