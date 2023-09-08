БГУИР подписал соглашение о сотрудничестве с Технологическим университетом Хошимина

6 августа в БГУИР прошла встреча в онлайн-формате с представителями вьетнамского Технологического университета Хошимина (HUTECH). Целью переговоров стало обсуждение возможностей совместной работы вузов, сообщает пресс-служба БГУИР.

Первый проректор БГУИР Максим Давыдов провел презентацию БГУИР для иностранных коллег. Максим Викторович рассказал об образовательном, научном и партнерском потенциале университета. Презентацию перспектив и интересов HUTECH провел ректор университета Май Тхань Фонг.

В финале встречи между БГУИР и HUTECH было подписано соглашение о сотрудничестве.

 

 

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