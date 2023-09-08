БГУИР подписал соглашение о сотрудничестве с Технологическим университетом Хошимина

6 августа в БГУИР прошла встреча в онлайн-формате с представителями вьетнамского Технологического университета Хошимина (HUTECH). Целью переговоров стало обсуждение возможностей совместной работы вузов, сообщает пресс-служба БГУИР.



Первый проректор БГУИР Максим Давыдов провел презентацию БГУИР для иностранных коллег. Максим Викторович рассказал об образовательном, научном и партнерском потенциале университета. Презентацию перспектив и интересов HUTECH провел ректор университета Май Тхань Фонг.



В финале встречи между БГУИР и HUTECH было подписано соглашение о сотрудничестве.