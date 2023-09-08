OpenAI проведёт в ноябре первую конференцию для разработчиков

OpenAI объявила о планах провести свою первую конференцию разработчиков OpenAI DevDay. Однодневное мероприятие, запланированное на 6 ноября, соберет разработчиков со всего мира для проведения технических сессий, демонстрации продуктов и выступления в прямом эфире в Сан-Франциско.

Посредством конференции OpenAI стремится укрепить свои отношения с сообществом разработчиков, что сыграет ключевую роль в быстром внедрении технологий искусственного интеллекта.

В 2020 году компания открыла доступ к своим моделям через интерфейс прикладного программирования (API), одним из первых внедрил который Microsoft. Сегодня более 2 миллионов разработчиков используют модели OpenAI, такие как GPT-4, GPT-3.5, Dall-E и Whisper, в своих приложениях и продуктах.