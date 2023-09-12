Meta начала работу над созданием новой ИИ-модели, стремясь достигнуть и превзойти уровень последней разработки OpenAI — нейросети GPT-4. Компания закупает ускорители NVIDIA H100 для обучения ИИ и расширяет свои дата-центры. Старт обучения новой ИИ-модели запланирован на начало 2024 года. Проект нацелен на создание ИИ-инструментов нового поколения, способных имитировать человеческое общение.

Это станет логичным развитием существующих наработок Meta в области генеративного ИИ. По имеющейся информации, компания тестирует чат-бот для Instagram с 30 различными личностями. Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) настаивает на том, чтобы новая ИИ-модель стала бесплатной для компаний, создающих ИИ-инструменты.

Тем не менее, Meta сталкивается с рядом проблем, включая высокий уровень текучки кадров среди исследователей ИИ и жёсткую конкуренцию со стороны других технологических гигантов. Apple, например, вкладывает миллионы долларов в разработку своей ИИ-модели Ajax, которую считают более мощной, чем GPT-4. Кроме того, Microsoft активно интегрирует ИИ в свои инструменты для повышения производительности, а Google планирует использовать генеративный ИИ в Assistant. От них не отстаёт и Amazon, также развивающая собственные генеративные ИИ-проекты.

Проект Meta по созданию новой ИИ-модели обещает стать значимым шагом в развитии востребованной технологии. Успех в этом направлении может открыть новые горизонты для индустрии, предоставив инструменты, способные эффективно имитировать человеческое общение. Однако путь к реализации проекта нелёгок: компании придётся преодолеть множество препятствий, в том числе регуляторных, и предложить пользователям продукт, соответствующий высоким стандартам качества и безопасности.