В Telegram появился криптовалютный кошелёк TON Space

В мессенджер Telegram интегрирован криптовалютный кошелёк на базе The Open Network (TON Space) — с ноября пользоваться им смогут 800 млн пользователей приложения, достаточно будет выбрать его в настройках.

Созданная разработчиками Telegram технология The Open Network представляет собой децентрализованную компьютерную сеть. Доступ к TON Space с сегодняшнего дня появился у пользователей кошелька Telegram Wallet, а в ноябре новая функция появится у пользователей Telegram по всему миру — за исключением США и ряда других стран, где существуют правовые препятствия.

Команда Telegram прекратила разработку блокчейна TON после того, как потратила на него два года. Причиной для этого непростого решения стал иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) — ведомству не понравилось, что администрация платформы привлекла $1,7 млрд при первичном размещении монет криптовалюты Gram, в которой чиновники усмотрели признаки ценных бумаг. Telegram пришлось возместить инвесторам все средства и выплатить штраф в размере $18,5 млн. Поэтому с 2020 года TON существует как поддерживаемый энтузиастами проект с открытым исходным кодом.

В июле сервис Wallet Pay добавил возможность принимать платежи в криптовалюте через Telegram: поддерживаются биткоины и стейблкоин USDT, а интегрировать их можно в любой бот мессенджера.