Как рисовать картины, писать текст и сочинять музыку с помощью нейросетей

В центре Минска прошла бесплатная лекция МТС "Нейроискусство: как реализовать свой творческий потенциал с помощью искусственного интеллекта". На ней эксперт в области ИИ Андрей Цыган погрузил слушателей в мир нейросетей, поделился лайфхаками по их использованию, а также рассказал, смогут ли умные алгоритмы полностью заменить человека.

В какие сферы придут нейросети и какие профессии могут исчезнуть? Искусственный интеллект уже давно перестал быть доступен только ученым, инженерам и узким специалистам. А благодаря нейросетям преимуществами ИИ может воспользоваться любой желающий.

"Наступила эпоха искусственного интеллекта и мы видим возросший интерес к нейросетям. Человечество проходило не через одну техническую революцию. История показала, что прогресс не только забирает определенные рабочие места, но со временем создает и много новых. Поэтому всем нам необходимо научиться правильно использовать те возможности, которые предоставляют нейросети", — отметил эксперт по цифровой трансформации и искусственному интеллекту Андрей Цыган.

Также во время лекции Андрей рассказал, какого прогресса достигли сегодня нейросети в самых разных сферах. И заодно поделился лайфхаками, как с их помощью можно раскрыть свой творческий потенциал и решать различные задачи. Нейросети могут писать мотивационные речи, рисовать картины, разрабатывать дизайн интерьера, генерировать видео, озвучить текст и сочинить музыку.

"У каждого из вас наверняка есть интересная задумка. У кого-то это картинка, у кого-то музыка, у кого-то видеоряд. Но у вас нет определенных компетенций. И нейросети могут помочь воплотить ваши идеи на достойном уровне. Даже ребенок лет 10-12 может полностью освоить этот инструмент и реализовывать себя, создавая что-то прекрасное", — добавил эксперт.

Лекция проходила на территории популярной локации Lidbeer Dvor. Посетить ее мог любой желающий. Кроме лекции гости площадки принимали участие в мастер-классе по созданию дизайнерских аксессуаров с помощью 3D-ручки, проверяли свои знания на тему технологий в онлайн-викторине, искали точку равновесия на баланс-борде, соревновались в метании колец, собирали дженгу и делали снимки на память в яркой фотозоне.

Состоялся также танцевальный баттл, лучшие участники которого получили памятные сувениры от МТС. А завершил вечер зажигательный сет от DJ Lady Marris.

Мероприятие стало завершением проекта "Быть лучше каждый день", который в течение всего лета радовал посетителей познавательными лекциями, обучающими мастер-классами, викторинами и развлекательными активностями. До конца сентября здесь будут проходить кинопоказы фильмов и сериалов из видеосервиса МТС ТВ.