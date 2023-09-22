Парку высоких технологий исполняется 18 лет

22 сентября 2023 года Парку высоких технологий Беларуси исполняется 18 лет.

За 18 лет своего существования Парк высоких технологий достиг внушительных результатов и сделал огромный вклад в развитие IT-сектора и экономики Беларуси. Сегодня резиденты ПВТ формируют порядка 4% ВВП Беларуси и треть всего экспорта услуг страны.

Ежегодно резиденты ПВТ участвуют в десятках выставок в Беларуси и за рубежом. Также он активно участвует в различных благотворительных и образовательных проектах, способствуя развитию социальной сферы в регионе.

Образовательные инициативы ПВТ реализуются сегодня в почти 500 учреждениях дошкольного образования, в которых ежегодно обучаются тысячи детей. Около 78 тысяч школьников прошли обучение по программам, разработанным ПВТ. В белорусских университетах открыто около 90 совместных лабораторий резидентов ПВТ, а в компаниях-резидентах – более 50 филиалов университетских кафедр. Модель непрерывного обучения «сад-школа-университет» позволяет привлекать талантливых молодых специалистов и обеспечивать им качественное образование и перспективы для развития карьеры в IT-сфере, способствует обмену знаниями и опытом, развитию инновационных идей.